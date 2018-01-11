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İstanbul'da 10 ilçede su kesintisi

İSKİ, ana isale hattında dış etken nedeniyle meydana gelen arızaya müdahale edildiğini açıklarken bugün bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

İstanbul'da 10 ilçede su kesintisi
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), ana isale hattında dış etken nedeniyle meydana gelen arızaya müdahale edildiğini, bazı bölgelerde bugün saat 15.00'e kadar su kesintisiyaşanacağını bildirdi.

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, "Üsküdar Bulgurlu-Çamlıca arası Ana İsale Hattı’nda dış etken nedeniyle bir arıza meydana gelmiştir. Ekiplerimiz hemen müdahale ederek, arızayı giderme çalışmalarına başlamıştır. Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy ve Fatih ilçelerinin bir kısmı, Zeytinburnu ilçesinin tamamı ile Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Bakırköy ve Beykoz ilçelerinin sahil kesiminde saat 15.00’e kadar su kesintisi yaşanacağını kıymetli İstanbullulara üzülerek bildiririz" denildi.

Kaynak: AA

su kesintisi İSKİ

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