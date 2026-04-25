İstanbul'da 100 bin TOKİ konutu için kura heyecanı başladı!

'Ev Sahibi Türkiye' sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da yapılacak ve 3 gün sürecek 100 bin konutun kura çekimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle başladı.

Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025’te alınmış, 8,84 milyon başvurudan 5,24 milyonu geçerli sayılmıştı. En yüksek başvuru ise 1,23 milyon kişiyle İstanbul'dan gelmişti. İstanbul'da 2+1 ve 1+1 olarak inşa edilecek konutlar için, yüzde 10 peşin, 240 ay vade ve 7 bin 313 liradan başlayan taksit imkanı sunulmuştu.

"Kentsel dönüşüm 'beka meselesi'"

Tören başında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum hak sahiplerinin evlerine kavuşacağını belirterek kentsel dönüşümün 'beka meselesi' olduğunu ve tüm imkanların İstanbul için seferber edildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da kura çekimi öncesi Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde vatandaşlara seslendi.

TOKİ eliyle 1 milyon 762 bin sosyal konut

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün bir çağın kapanıp diğerinin açıldığı güzel İstanbul'dayız. Burası 6 asrın birikimi milletimizin en güzel eseridir.

Bu hanelerde oturacak vatandaşlarımızın her birine şimdiden sağlıklı, huzurlu ve bereketli ömürler temenni ediyorum. TOKİ eliyle bugüne kadar tam 1 milyon 762 bin sosyal konutu milletimizin hizmetine sunduk, 6 milyondan fazla kişi modern yaşam alanına kavuştu. Bugüne kadar İstanbul'da 986 bin, Türkiye genelinde ise 2 milyon 262 bin bağımsız bölümü dönüştürmeyi başardık.

Gelin kampanyaları, fırsatları değerlendirin

İstanbul'un güvenliği için yegane çözüm, kentsel dönüşümdür. İstanbul'un bundan daha acil, öncelikli bir gündemi yoktur. İstanbul afetlere ne kadar hazır ve dirençli olursa İstanbul o kadar güçlü olur. Tüm vatandaşlarımıza şu çağrıda bulunmak istiyorum; gelin kampanyaları, fırsatları değerlendirin. Binanızı dönüştürmek için geç olmadan harekete geçin.

Deprem turistlerine aldırmadan çalışıyoruz. Riskli yapı stokunu azaltıyoruz.

Bir sene geçmeden 455 bini aşkın ev ve iş yerini teslim ettik

Geçtiğimiz 27 Aralık'ta, yani depremin üzerinden 1 sene bile geçmeden tam 455 bini aşkın ev ve iş yerini afetzedelerimize teslim ettik. Depremden etkilenen şehirlerimizde üretim ve ticaret, eğitim ve sosyal hayat eski ritmine, eski canlılığına çok şükür kavuşmuş durumda.

Muhalefete tepki

Bizim ulaştığımız bu seviyelere ana muhalefetin hayalleri bile ulaşamıyor. Gece ile gündüz, siyah ile beyaz ne kadar farklı ise ana muhalefetle bizim aramızda da işte böyle derin bir zihniyet farkı var. Biz iş yapmanın, eser ortaya koymanın, şehirlerimizin sorunlarına çözüm üretmenin derdindeyiz. Onlar ise belediyeleri hortumlamanın, zenginliklerine zenginlik katmanın peşindeler. Bizim gündemimizde İstanbul'la birlikte tüm şehirlerimiz için taş üstüne taş koymak var. Onların gündeminde para kuleleri var.

Milletin sadece gündeminden değil aynı zamanda tarihinden de kopuklar. Kahraman ecdadımızın asırlardır cenk meydanlarını coşturduğu Mehter Marşımızı protesto edecek kadar tarih şuurundan yoksun durumdalar. Koca koca adamlar işi gücü bırakmışlar, çocuk bayramında çocuklardan oluşan Mehteran takımına sırtlarını dönüyorlar.

500 bin sosyal konut seferberliği

24 Ekim’de Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesi olan yüzyılın konut projesini devreye almış 500 bin sosyal konut seferberliğimizi başlattığımızı duyurmuştuk. 29 Aralık‘ta start verdiğimiz kura çekimlerini 80 ilimizde nihayete erdi. Bugün de proje kapsamında 100 bin konut ayırdığımız İstanbul’da hak sahiplerini belirleyeceğiz. Konutlarımızı devlet güvencesiyle yüzde 100 peşinat ve 240 aya varan vade imkanıyla satışa sunacağız.

Taksitler 7 bin 313 lira ile 11 bin lira arasında olacak. Bu ödeme modeliyle vatandaşlarımız uzun vadeli, düşük taksitli ve güvenli bir şekilde ev sahibi olacak. Kura çekiminin ardından temelleri atacak, evlerimizi en kısa süre içinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.

TOKİ eliyle kiralama sistemi

Bunlara ilaveten kiralık sosyal konut uygulamamızı da Türkiye'de ilk kez İstanbul'da başlatıyor, TOKİ eliyle kiralama sistemini kuruyoruz. Projenin ilk adımını 15 bin kiralık sosyal konutla atacağız.

TOKİ'mizin koordinasyonunda inşa edilecek 500 mahalle konağında; 500 cami, 500 aile sağlığı merkezi, 500 gündüz bakımevi, 500 el sanatları üretim merkezi, 500 spor salonu ve 500 misafirhane yer alacak. Mahalle konaklarımızla hem mahalle kültürümüzü yaşatacak hem değerlerimizi koruyacak hem de şehirlerimiz için çok önemli işlevler görecek yapıları da şehirlerimize ve milletimize kazandıracağız."