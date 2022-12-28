İstanbul'da 11 kreşin toplu açılışı yapıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "150 Günde 150 Proje" kapsamında Ataşehir Esatpaşa Pazar Yerinde yapımı tamamlanan kreşin açılışında, 11 noktada eş zamanlı kreş açtıklarını söyledi.

Arnavutköy, Büyükçekmece, Ümraniye, Gaziosmanpaşa, Pendik, Sultanbeyli ve Sultangazi'de olmak üzere 7 noktada kreş inşaatlarına başladıklarını anlatan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün açtığımız kreşlerin bu listesi beni çok gururlandırıyor. Çocuklarımızı eşitlemeliyiz. İstanbul'un neresinde yaşıyorsa yaşasın çocuklarımız, bu milletin evlatları olduğunu hissetmeli ve onların hiçbir şeyini eksik tutmamalıyız. Bu eşitleme konusunda Büyükşehir Belediyesi olarak çok önemli hizmetler sunduğumuzu bilmenizi istiyorum. Çünkü Cumhuriyet her şeyden önce çocuklar için eşitlik ve adalet demektir. Cumhuriyetin bu kavramını hissetmemiz lazım."

6 Ocak'ta Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla metro açılışı yapılacak

Metro çalışmalarına da değinen İmamoğlu, "Yaklaşık dört gün sonra Dudullu, Bostancı, daha doğrusu Ümraniye, Ataşehir, Kadıköy sınırları, hatta Maltepe'yi de ekleyebiliriz, birbirine bağlayan 14,5 kilometrelik metromuz işlemine başlıyor. İnşallah açılışını da 6 Ocak'ta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımlarıyla halkımızın hizmetine hep birlikte sunacağız" diye konuştu.

İmamoğlu, hak, hukuk ve adaletin evrensel prensiplerinin uygulanması kaydı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin yargısı, denetleyici kurulları ve namuslu müfettişleri önünde hesap vermekten ve denetlenmekten onur duyacağını ifade etti.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi de İmamoğlu ile ilgili bir "siyasi algı" yaratılmak istendiğini savunarak, bu süreci hep beraber aşacaklarını söyledi.

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