İstanbul’da 14 Eylül hazırlığı: Trafik ve ulaşım planı belli oldu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle kent genelinde uygulanacak ulaşım ve trafik tedbirleri ele alındı.

AKOM’da gerçekleştirilen toplantıda, okulların açılmasıyla oluşabilecek trafik yoğunluğunun azaltılması, öğrencilerin güvenli ulaşımının sağlanması ve toplu taşıma kapasitesinin artırılmasına yönelik eylem planı paylaşıldı.

Toplu ulaşım 10 saat ücretsiz olacak

Plan kapsamında okulların açılacağı 14 Eylül Pazartesi günü, saat 06.00 ile 16.00 arasında bilet entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesi öngörülüyor.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla yaklaşık 18 bin okul servisinin trafiğe çıkması ve 300 bin öğrencinin servislerle taşınması bekleniyor.

Toplu taşımanın daha fazla kullanılması amacıyla İETT, metrobüs ve Metro İstanbul’da toplam 3 bin 665 ilave sefer planlandı. Ek seferlerle yaklaşık 790 bin 830 yolcunun toplu taşımaya yönlendirilmesi hedefleniyor.

Okul servislerine sıkı denetim

Okul servis araçları, şoförler ve rehber personelin mevzuata uygunluğu denetlenecek. Servislerde kapasitenin üzerinde öğrenci taşınmaması ve öğrencilerin belirlenen noktalar dışında indirilip bindirilmemesi için kontroller yapılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, okul çevrelerinde ve belirlenen noktalarda binlerce personelle güvenlik ve trafik uygulaması gerçekleştirecek. İl Jandarma Komutanlığı da sorumluluk bölgesindeki okulların çevresinde trafik, emniyet ve asayiş tedbirleri alacak.

İBB zabıta ekipleri de okullarda ve trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda görev yapacak.

Yol çalışmalarına bir hafta ara verilecek

Okulların açıldığı hafta trafik yoğunluğunu artırabilecek yol bakım ve altyapı çalışmalarına ara verilmesi planlanıyor.

Devam etmesi zorunlu çalışmalar ise 22.00-05.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Acil durumlara müdahale amacıyla 7 gün 24 saat nöbetçi ekipler görev yapacak.

İBB ve eğitimle ilgili kurumların temsilcileri, eğitim öğretim yılının ilk üç gününde Ulaşım Yönetim Merkezi ve AKOM’da görev yapacak. İstanbul trafiği kameralarla takip edilerek yoğunluk yaşanan noktalara müdahale edilecek.

Adalar’daki elektrikli araçlara uzatma çıkmadı

UKOME toplantısında Adalar’da kullanılan 60 elektrikli aracın 30 Temmuz’da sona eren tescil süresinin 30 Eylül 2027’ye kadar uzatılması teklifi de görüşüldü.

Teklif oy çokluğuyla reddedildi.

Toplantıda ayrıca Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan personele İBB Personel Kart kapsamında düzenleme yapılmasına ilişkin teklif oy birliğiyle kabul edildi.