İstanbul'da 14 mahallede muhtarlık seçimi yapıldı

Bayrampaşa Vatan Mahallesi'nde 6, Kağıthane Telsizler Mahallesi'nde 4, Eyüpsultan Silahtarağa Mahallesi'nde 3, Beşiktaş Cihannüma Mahallesi'nde 2, Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi'nde 3, Güngören Sanayi Mahallesi'nde 7, Şişli Mecidiyeköy Mahallesi'nde 10, Şişli Feriköy Mahallesi'nde 3, Çatalca'da Ormanlı Mahallesi'nde 7, Kaleiçi Mahallesi'nde 5, Beyoğlu'nda Asmalı Mescit Mahallesi'nde 2, Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde 5, Katipmustafa Çelebi Mahallesi'nde 3 ve Beykoz Anadolu Kavağı Mahallesi'nde 2 aday muhtar olabilmek için yarıştı.

Seçmenler kurulan sandıklarda sabah saatlerinde oy kullanmaya başlarken, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı okullarda polis ekipleri HES kodu sorgulaması yaptı.

Seçmenler, sandık kapanış saatine kadar oylarını kullanırken, sonrasında sayım işlemi yapıldı.

COVID-19 nedeniyle vefat eden muhtarın eşi seçimi kazandı

Beykoz Anadolukavağı Mahallesi Muhtarı Serdar Lüleburgaz geçen mart ayında COVID-19'a yakalanmış ve tedavi gördüğü Beykoz Devlet Hastanesi'nde 7 Nisan'da vefat etmişti, eşi Sevim Lüleburgaz ile Ömer Küçük aday oldu. Seçimde Sevim Lüleburgaz 464, Ömer Küçük ise 116 oy aldı. Kullanılan 4 oy ise geçersiz sayıldı.

Muhtarlığa seçilen Lüleburgaz, "Hem eşimin hatıralarını yaşatmak, hem de onun Anadolukavağı'na getirmiş olduğu hizmet kalitesini kalıcı bir hale getirmek istiyorum" dedi.