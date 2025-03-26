İstanbul'da 143 adrese operasyon: 106 kişi gözaltında
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul'da 143 adrese yapılan operasyonda gösterilere katılan 106 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolara ilişkin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü 143 adrese düzenlenen operasyonda 106 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet eden ve polise mukavemet gösteren kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan emniyet güçleri, "kimlik ve adres" tespitinin ardından eş zamanlı operasyon düzenledi.
143 adrese düzenlenen operaysonda, 106 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınanların işlemleri sürüyor.