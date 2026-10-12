İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi! İSKİ mahalleleri tek tek açıkladı

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), içme suyu altyapısında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Maltepe'de bazı mahallelerine 16 saat boyunca su verilemeyeceğini açıkladı.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Maltepe'de içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla inşa edilen Gülsuyu 2 İçme Suyu Deposu'nda bağlantı ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Sular ne zaman kesilecek?

İsale hattında yapılacak çalışmalar kapsamında, 13 Ekim Salı günü saat 10.00'da başlayacak su kesintisi, 14 Ekim Çarşamba günü saat 02.00'ye kadar devam edecek.

Toplam 16 saat sürmesi planlanan kesinti, Maltepe'nin belirli bölgelerini etkileyecek.

Maltepe'de hangi mahallelerde su kesilecek?

İSKİ, planlı su kesintisinden etkilenecek mahalleleri de duyurdu.

Buna göre, Zümrütevler, Gülsuyu, Esenkent ve Gülensu mahallelerinde çalışma süresince su kesintisi uygulanacak.