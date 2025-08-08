İstanbul'da 1,9 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi: 5 kişi tutuklandı

İstanbul'da uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 1 milyon 919 bin adet uyuşturucu hap ile yaklaşık 5 milyon hap üretiminde kullanılabilecek 256 kilogram ham madde ele geçirildi.

5 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın istihbari çalışmaları sonucu gerçekleştirilen operasyonda 9 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 5'inin tutuklandığını, 4'ü hakkında ise işlemlerin sürdüğünü duyurdu.

Bakan Yerlikaya, şüphelilerin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları, ayrıca bu ticareti organize şekilde yürüttüklerinin tespit edildiğini belirtti. Yerlikaya, İstanbul Valisi'ni, operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nı tebrik ederek, "Uyuşturucu imalatçılarına karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir" ifadelerini kullandı.