İstanbul'da 19 ve 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak, İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?

İstanbul Valiliği, Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlamaları ve bu kutlamaların provası nedeniyle trafiğe kapatılacak güzergahları ve alternatif yolları duyurdu. Kentte, hem prova hem de asıl tören günlerinde önemli yollar araç trafiğine kapatılacak.

Valilikten yapılan resmi açıklamaya göre, provaların yapılacağı 19 Ekim Pazar günü ile resmi törenin gerçekleştirileceği 29 Ekim Çarşamba günü, saat 05.45 itibarıyla program sona erene kadar uygulanacak yol düzenlemeleri belirlendi.

Kapanacak ana güzergahlar

Bayram kutlamalarının merkezi olan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi), iki gün boyunca çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacak. Bu ana bulvara girişler de dahil olmak üzere, kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

• Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve geliş istikametleri.

• D-100 karayolunun kuzey ve güney yönlerinden Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm girişler.

• Edirnekapı'dan başlayarak 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddeleri ile Atatürk Bulvarı.

• Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı'na bağlanan girişler.

Ayrıca, bulvara çıkan tüm cadde ve sokaklar ile Tatlı Pınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden Adnan Menderes Bulvarı'na katılım sağlanamayacak.

Alternatif trafik akış noktaları

Valilik, trafik akışının aksamaması için vatandaşların kullanabileceği alternatif güzergahları da açıkladı. Sürücülerin bu yolları kullanmaları tavsiye ediliyor:

Kapanacak yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet ve Fevzipaşa caddeleri, Atatürk Bulvarı, D-100 karayolu ve O-3 Hal Yolu kullanılabilecek.