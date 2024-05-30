İstanbul’da 20 TIR kaçak kurban yakalandı

İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası'nda Kurban Bayramı öncesi kurbanlık seçimi ve hijyen eğitimi toplantısı yapıldı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, İstanbul Veteriner Hekimler Platformu Kurucu Üyeleri, ETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Vet. Dr. Ahmet Yücesan ve İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi profesörleri Prof. Dr. Tolga Kahraman ve Prof. Dr. Serkan Kemal Büyükünal'ın katılımıyla İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası'nda bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvanların seçimi, kurban kesimi ve hijyen konularında önemli bilgiler ulusal basına aktarıldı.

İstanbul’da 1 Haziran itibarıyla pazar yerlerinin açılacağını ileten İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, kurbanlık konusunda herhangi bir hayvan sıkıntısının olmadığını belirtti. Yeteri kadar hayvan var mı yok mu? Tartışmasının olmadığına dikkat çeken Karaca, ‘’İstanbul’a kurbanlık girişlerinde birçok noktada kontrol ve denetimlerimizi yapıyoruz. Bu arada 20 TIR civarında kaçak hayvan girişi tespit edilip, Tuzla karantina bölgesine aldık. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde Veteriner Hekimler Platformu kurduk ve bayram öncesi kasaplarla bir araya geldiklerini aktardı.

İstanbul’da küçükbaş 15 bin büyükbaş 20 bin liradan başlıyor

İstanbul Kasaplar Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, kurbanlık hayvanların İstanbul’a girişlerinin yakında başlayacağını bildirerek, ‘’Fakat fiyatların yüksek olmasından dolayı, bu yıl önceki yıllara göre kurban girişlerinde biraz daha az bekliyoruz. İstanbul’da küçükbaş kurbanlık hayvanların fiyatı 15 bin ile 20 bin civarında olmasını, büyükbaş ise pay başına 20 ile 25 bin lira civarında olmasını bekliyoruz’’ dedi.

Vatandaşların kurban alırken her şeyden önce vekalet verdikleri yerlere çok dikkat etmelerini tavsiye eden Tüfekçi, ‘’Kuzu kesmişler 12 kiloluk, 3 tane kolu var. Bugün 12 kiloluk kuzu kurbanlık olamaz. Kurbanlık için en az 24 kilo olması lazım. Anne ve babasının eş değerinde olması gerekiyor. Bir de hayvanların mutlaka küpeli ve sağlıklı olması gerekiyor’’ ifadelerini kullandı.

Veteriner Dr. Ahmet Yücesan, kurbanlık kesildikten hemen sonra iç organlarının çıkarılması gerektiğine dikkat çekerek, erken çıkarılmayan karkaslarda gıda değeri olarak çok ciddi risk ve erken bozulabilen bir et elde edilmesine yol açılabileceğine vurgu yaptı.