İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için toplu taşıma yasağı

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararına göre, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların 15 Ocak'tan itibaren toplu taşıma kullanamayacağı açıklandı.

İstanbulkart'ın Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha kararına göre Covid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanımı engellenmiştir.



Anlayışınız için teşekkür ederiz. pic.twitter.com/KKiq17MxJ4 — istanbulkart (@istanbulkart) January 11, 2021

"İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha kararına göre COVID-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanımı engellenmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz."