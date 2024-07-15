İstanbul'da 21 yılın en kurak haziranı yaşandı

Marmara Bölgesi'nde, haziran yağışlarının 1991 ile 2020 yılları arasını kapsayan döneme ait uzun yıllar ortalamasına ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 92 azaldığı tespit edildi. Haziran ayı yağış miktarının uzun yıllar ortalaması 41,5 milimetre olarak belirlendi. Bölgeye geçen yıl haziranda 42,6 milimetre, bu yılın aynı döneminde ise 3,4 milimetre yağış düştü.

Barajlardaki su oranı yüzde 65'in altında

Hazirandaki yağışlarda Kırklareli hariç Marmara'nın tamamında yüzde 60'a varan azalma tespit edildi. Bu ayda son 21 yılın en düşük yağışları kaydedilirken Çanakkale'de yağışların haziranda yüzde 98 azaldığı belirlendi. Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kocaeli ve Yalova'da son 64 yılın, İstanbul'da ise son 21 yılın en düşük yağışları haziranda meydana geldi.

Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, temmuz ayında da yağışların az olduğuna dikkati çekerek, bu durumun barajlardaki su doluluk seviyesini olumsuz etkilediğini, barajlardaki oranının yüzde 65'in altına düştüğünü, bunun için şimdiden tedbir almak gerektiğini vurguladı.

Sera gazlarındaki artış sıcaklıkları arttırıyor

Sera gazlarındaki artışın sıcaklıkları yükselttiğini aktaran Özdemir, hava sıcaklıklarının anormal derece artış göstermesi ve devamlı yükseliş eğiliminde olmasının yağış dengesini de önemli ölçüde bozduğuna işaret etti. Özdemir, su döngüsünün tüm dünyada değiştiğini, yüksek sıcaklıkların buharlaşmayı artırdığını dile getirerek, sıcaklığın aşırı yükseldiğinde havanın daha çok su tutabildiğini, artan buharlaşmanın yer küredeki kuraklık ve yoğun fırtınaların çoğalmasının en önemli nedenlerinden olacağını sözlerine ekledi.