İstanbul'da 250 yeni taksi plakası ihaleye çıkıyor: İşte tüm detaylar

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İBB'nin ulaşımda dijitalleşmeyi ve hizmet kalitesini artırmayı hedefleyen Uygulama Bazlı Taksi Modeli kapsamında dokuzuncu ihale, 21 Temmuz Salı günü saat 11.00'de Yenikapı Etkinlik Alanı'ndaki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

İhale kapsamında 250 uygulama bazlı taksi plakası, gerçek kişilere 29 yıl süreyle işletme hakkı verilerek tahsis edilecek. İhaleye yalnızca gerçek kişiler katılabilecek ve her katılımcı sadece bir plaka için teklif sunabilecek. Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalede, her plaka için en yüksek üç teklif sahibi belirlendikten sonra açık artırma aşamasına geçilecek.

587 uygulama bazlı taksi hizmette

İBB'nin verilerine göre, bugüne kadar gerçekleştirilen sekiz ihale sonucunda toplam 668 uygulama bazlı taksi plakası ihale edildi. Bu kapsamda 629 sözleşme imzalanırken, 587 araç geçici çalışma ruhsatı alarak hizmet vermeye başladı.

Sistem mobil uygulama üzerinden çalışıyor

Uygulama Bazlı Taksi Modeli'nde yolcu taşımacılığı yalnızca mobil uygulama üzerinden çağrılan araçlarla gerçekleştiriliyor. Dijital taksimetre ve merkezi denetim sistemiyle çalışan model, UKOME ve İBB'nin denetimine tabi olarak faaliyet gösteriyor.