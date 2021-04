İstanbul'da 29 milyon dolarlık dolandırıcılık operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Takip Et

İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şirkete operasyon düzenledi. "Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak”, "bilişim sistemini engelleme, bozma", "verileri yok etme veya değiştirme" iddialarıyla ilgi olarak yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kasım Garipoğlu'na ait GKFX Financial Services Limited Şirketi'nin Maslak'ta bulunan ofisinde görev yapan üst düzey yöneticiler M.K.Y, B.K, C.Ö, V.S, S.E. ve R.E, müşterilerin nakit paraları ve teminat hesaplarının bir kısmını şirket hesaplarına girmedi, muhasebe işlerini yapmayarak nakit olarak zimmetlerine geçirdi. Şüphelilerden V.S. ve C.Ö, müşteki şirketlere bilişim ve teknik destek verirken, diğer şüphelilerle birlikte hareket ederek şirketlerin bilişim sistemlerine ve muhasebe sistemlerine müdahale etti ve zimmetlerine yüklü miktarda para geçirdi. Şüpheliler, muhasebe ve bilişim sistemlerine yaptıkları müdahale ve bulundukları pozisyon ve kendilerine olan güven nedeniyle uzun süre bu durum anlaşılmadı. Zararın 29 milyon dolar civarında olduğu, şüphelilerin hukuka aykırı ve usulsüz bir şekilde müşteki şirketi zarara uğrattıkları belirlendi.

Gözaltına alınan altı kişinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken emniyetteki sorgusu tamamlanan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.