İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ulaşım ücretsiz mi? (İBB otobüs, metrobüs, tramvay, metro, vapur)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı otobüs, metrobüs, tramvay, metro ve vapur gibi toplu ulaşım araçları 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz olacak mı? Konuya dair İBB'den açıklama geldi.
İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşımanun ücretsiz olacağı açıklandı..
İstanbul'da otobüs, metrobüs, tramvay, metro ve vapur gibi toplu ulaşım araçları 30 Ağustos 2025'te 24 saat boyunca ücretsiz hizmet verecek.
Ücretsiz yolculuktan kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri faydalanabilecek.
Öte yandan İstanbul'un bazı müzeleri, Zafer Bayramı dolayısıyla İstanbullulara ücretsiz açılacak.
İBB Kültür AŞ'ye bağlı Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Dijital Deneyim Merkezi ve Miniatürk, 30 Ağustos'ta 10.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.