İstanbul'da 30 yaş üstü öğrencilere müjde: İndirim yeniden başladı
İstanbul'da 30 yaş üstü öğrencilerin toplu ulaşımda indirimli bilet hakkı yeniden yürürlüğe girdi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, iptal edilen uygulamanın açılan dava sonucu geri alındığını duyurdu. Özdemir, "Bugünden itibaren 30 yaş üstü öğrenciler de indirimli ulaşımdan faydalanabiliyor" dedi ve kararın alınmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
İstanbul'da 30 yaş üstü öğrencilerin toplu ulaşımda indirimli bilet hakkı yeniden uygulanmaya başlandı.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, iptal edilen hakkın açılan davanın ardından geri alındığını duyurdu.
Özdemir, "Toplu ulaşımda öğrencilerin indirim hakkını, hukuk mücadelemizle geri aldık. Bugünden itibaren 30 yaş üstü öğrenciler de indirimli ulaşımdan artık faydalanabiliyor" ifadelerini kullandı.
Özdemir, kararın kazanılmasında emeği geçen AK Parti Meclis Üyelerine teşekkür ederek, partilerinin her zaman İstanbulluların refahı için mücadele edeceğini vurguladı.