İstanbul'da 3,6 milyar TL'lik yasa dışı bahis ağına operasyon! 24 kişiye gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, 3 milyar 665 milyon lira tutarında para transferi gerçekleştirdiği tespit edilen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İki ayrı grup ve bir kişi tespit edildi

Soruşturma dosyasına göre, 2023 yılı içinde "www.paribahis849.com" isimli internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynamak amacıyla 807 farklı işlemle toplam 1 milyar 200 milyon liralık para transferi yapıldığı belirlendi. Finansal incelemelerde şüphelilerin iki ayrı grup halinde hareket ettiği tespit edildi.

Açıklamada, alınan MASAK raporları, HTS ile suç kayıtları Paribu Teknoloji AŞ, BN Teknoloji AŞ, D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ, Papara Elektronik Para AŞ'ye yönelik araştırmalar neticesinde, 14 ve 9 kişilik iki grubun suça iştirak ettikleri ifade edildi.

Bunlardan 14 kişilik grubun işlem hacmi 2 milyar 485 milyon 470 bin lira, 9 kişilik grubun işlem hacmi ise 785 milyon 644 bin lira olarak kayıtlara geçti. Ayrıca bir kişinin yaklaşık 394 milyon liralık işlem gerçekleştirdiği saptandı. Toplam 3 milyar 665 milyon 220 bin 538 TL 40 kuruş işlem hacminin belirlendiği soruşturma kapsamımda şüphelilere operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor

Düzenlenen operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonun ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yasa dışı bahis oyunları kapsamında sadece bu operasyon neticesinde tespit edilebilen para transferlerinin büyüklüğü ve neden olduğu vergi kaybı ile birlikte işlem yapılan şüphelilerin henüz yirmili yaşlarda gençlerimiz olduğu da ayrıca dikkate alındığında, devletimizin karşı karşıya kaldığı bu ekonomik ve sosyolojik soruna karşı mücadele kesintisiz şekilde devam edecektir."