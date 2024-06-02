İstanbul’da 3800 binaya ‘karot testi’ uyarısı: Binayı 10 yılda eritiyor

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, fırınların büyük bir bölümünün eski binaların altında yer aldığını belirterek, yeni binalarda bulunan fırınların da konutlara zarar vermemesi için söz konusu fırınların doğalgazının ev tipi doğalgaza çevrilmesi gerektiğini savundu. İstanbul’daki kaçak fırın sayısının 500’den fazla olduğunu söyleyen Kolivar, yaptıkları şikayetlere karşın bu konuda önlem alınmadığını ifade etti.

Fırın projelerinin 2004’te değiştiğini ve yapılan düzenleme kapsamında önlemlerin artırılması gerektiğini belirten Kolivar, “Binanın tamamında ya da müştemilatında fırın olmaması gerekiyor. Ayrıca düzenlemede nüfusu 100 binin üzerinde olan ilçelerde sanayi bölgesinin dışında olan yerlerde sanayi tipi fırın açılamayacağı belirtiliyor. Ancak buna uyulmuyor” dedi.

“İstanbul’da sadece iki günlük ekmek üretilebilir”

Sözcü’de yer alan habere göre sendika olarak yetkili birimlerin İstanbul’da hangi semtte kaç fırın olduğu, bunların üretim kapasitesi ve ne kadarlık stokla çalıştığına dair inceleme yapılmasını talep ettiklerini söyleyen Cihan Kolivar, “Ancak bu sonuçsuz kaldı. Depremi düşündüğümüzde, kente Tekirdağ’dan da İzmit’ten de ekmek gelemez. Olası bir depremin ardından İstanbul’da sadece iki günlük ekmek üretilebilir. Bu kentte depremin üçüncü gününde ekmek çıkmaz” dedi.