İstanbul'da 44 bin personelle bayram tedbirleri! Vali Gül açıkladı

Yurt genelinde 9 günlük bayram tatili mesai bitimi ile resmen başlıyor. Valilikler bayrama hazırlanırken İstanbul Valisi Davut Gül de alınan tedbirleri açıkladı.

Bayramda İstanbul'da 44 bin personelin görev yapacağını söyleyen Vali Gül, "Güvenlik başta olmak üzere asayiş, trafik ve benzeri konularda hemşehrilerimizin ihtiyacı olan alanlarda 7 gün 24 saat mesai arkadaşlarımız sahada bulunacaklar. Bizler de kaymakamlarımızla, vali yardımcılarımızla, mesai arkadaşlarımızla birlikte görevimizin başında olacağız" dedi.

Kurban kesim alanlarını kullanmayanlara cezai işlem yapılacağını söyleyen Vali Gül, "Belirlenen alanların dışında kurban kesildiği takdirde cezai işlem anlamında mutlaka bir yaptırımının olacağını belirtmek istiyorum. Bu şehirde birlikte yaşıyoruz. Bayramı birlikte geçireceğiz. Hemşehrilerimizin bize yakışır bir şekilde, Kurban Bayramı'na yakışır bir şekilde kurbanları da kesmelerini, dağıtmalarını, atıklarını bertaraf etmeleri çok çok kıymetli. Bir diğer uyarıda bulunmamız gereken mesele, havalar yağmurlu geçmekle birlikte, geçecek olmakla birlikte piknik alanlarında kontrolsüz pikniğin yapılmaması" şeklinde konuştu.

Piknik ve mangala dikkat

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Vali Gül, "Kontrolsüz piknik yapıldığı esnada yangın başta olmak üzere çeşitli olumsuz etkilerini görmekteyiz. Hemşehrilerimizden istirhamımız; belirlenen yerlerin dışında piknik yapılmaması, ateş yakılmaması." ifadelerini kullandı.

'Denize girmeyin' uyarısı

Vatandaşları denize girmemeleri konusunda da uyaran Vali Gül, "Başta Şile, Çatalca, Beykoz ve benzeri yerler olmak üzere Karadeniz'e sınırı olan yerlerde belirlenen alanların dışında denize girilmemesi. Şimdiden bütün hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Davut Gül, daha sonra yolcu otobüslerini ziyaret ederek vatandaşlara iyi yolculuklar diledi.