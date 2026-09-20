İstanbul’da 5 ilçede yollar trafiğe kapatıldı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kentte gerçekleştirilen bisiklet yarışı ve koşu etkinliği kapsamında alınan trafik tedbirlerini açıkladı.

Buna göre Beykoz, Ümraniye, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih ilçelerindeki bazı yollar saat 06.00'dan itibaren etkinlik sona erene kadar araç trafiğine kapatıldı.

Düzenleme kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) ve TEM bağlantı yollarını kullanacak sürücüler de uyarıldı.

TEM Güney Maslak ayrımından başlayarak FSM Köprüsü'nü takiben TEM Güney Çamlık ayrımlarına kadar olan TEM Güney yol ile bu güzergaha bağlanan tüm yollar araç trafiğine kapatıldı.

Sürücülerin trafik yoğunluğu ve olası aksamalar nedeniyle alternatif güzergahlara yönelmeleri istendi.

Alternatif güzergahlar arasında Büyükdere Caddesi, Anadolu Hisarı, Kuzey Marmara Otoyolu, Fevzipaşa Caddesi ve Galata Köprüsü bulunuyor.