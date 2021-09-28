İstanbul'da 500 bin üniversite öğrencisi yurt ve ev arıyor

Leyla İLHAN

Pandemi sonrası okulların açılmasıyla kiralık konut piyasasında yaşanan hareketlilik ve kira bedellerindeki artışlarının yanısıra barınma ihtiyacı karşılanamayan öğrencilerin durumu kamuoyunun gündemine oturdu. Türkiye’nin en çok üniversite öğrencisinin bulunduğu İstanbul’daki veriler sorunun ciddiyetini ortaya koyuyor. 11’i devlet olmak üzere 51 üniversite ve 5 meslek yüksekokulu bulunan İstanbul’da 1,8 milyon üniversite öğrencisi var. Buna karşın İstanbul’da sadece 100 bin öğrenciye yetecek yurt yatağı bulunduğu kaydediliyor. 500 bin öğrencinin yurt bulamadığı, kiralık konut bulmakta da güçlükler yaşadığı belirtiliyor.

İstanbul’da, Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı ve toplam yatak sayısı 24 bin 651 olan 24 yurt, özel ve vakıfl ara ait toplam 75 bin yatak kapasitesi olan 454 yurt var. Uzun yıllardır süren öğrencilerin barınma sorunu, pandemi döneminde maddi zorluk çeken yurtların kapanması ve kiralık konut stokunun azalmasının etkisiyle daha da büyüdü.

Yabancı öğrenci sayısı da arttı

Pazar hakkında değerlendirme yapan Univa markasıyla bu alanda hizmet veren Erkanlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Erkanlı, İstanbul’daki yurtların toplam yatak kapasitesi 100 bin iken, İstanbul’daki öğrencilerin 3 te 1’nin yani yaklaşık 600 binin şehir dışından geldiğini bilgisini paylaştı. Erkanlı, “Bu sayı her geçen gün artıyor. Bunun dışında artan yabancı üniversite öğrencileri de bu sayıya eklemek gerekiyor. Bu da zaten yetersiz olan yurt kapasitesine ciddi bir baskı oluşturuyor. Devlet, vakıf ve özel yurtların yatak kapasitesi 100 bin adet olduğu düşünülürse en az 500 bin adet yatak ihtiyacı bulunmakta. Bu bakımdan devlet yatırımları dışında özel sektörün de yatırım yapması gereken bir alan” dedi.

Pandemi koşulları yurt kapasitesini düşürdü

Pandemi sürecinde üniversitelerin kapalı olması ve öğrencilerden talep olmaması nedeniyle pek çok yurdun maddi zorluklar nedeniyle kapanmasını bu yıl yurt probleminin yaşanmasının en önemli nedeni olarak dile getiren Rıza Erkanlı, “Ayrıca pandemi nedeniyle yurtlarda yapılan bazı düzenlemelerin de sorunda etkili olduğunu söyledi. Rıza Hüseyin Erkanlı şöyle konuştu: “Artık daha geniş alanlara daha fazla yatak girerken, pandemiden dolayı bir odaya giren yatak sayısı da azaldı. Bir diğer ayağı olan evlerde ise geçen yıl yapılan satışlarla ev satışları artarken, yeni arzlar azaldı. Bu sebeple kiralar yükselirken, öğrenciye ise ya mevcudun üzerinde kiraya veriliyor, ya da öğrenci olduğu için verilmiyor. Üst üste gelen bu durumlar öğrenci evi ihtiyacını geçen yıla göre daha üst seviyeye çıkardı” dedi.

Öğrencilerin barınma sorununun nedenleri

✔ Pandemi döneminde zarar eden bazı yurtların kapanması

✔ Pandemi koşulları nedeniyle yurt odalarındaki yatak sayısının düşürülmesi

✔ Kiralık konut stokunun azalması

✔ Kiralardaki yüksek oranlı artışların öğrencilerin bütçelerini aşması

✔ Öğrenci sayısının (yabancı öğrencilerle birlikte) artması

✔ Yüz yüze eğitimin yapılmadığı yaklaşık son 1,5 yılda Suriyeliler başta olmak üzere göçmenlerin potansiyel olarak öğrencilere yönelik evleri kiralamış olmaları.

700 yataklı yurt yapacak

Şirket olarak Anadolu’da ki 5 bin yatak kapasiteli yatırımlara ek olarak İstanbul’da da ciddi yatırımlar yapmayı planladıklarını anlatan Erkanlı, “İlk etapta 2022’de İstanbul’da 700 yataklı bir işletme yatırımı planlıyoruz. Etap etap yatak kapasitemizi İstanbul’da artıracağız” diye konuştu. Erkanlı, kendi yatırımları dışında işletme firmalarının vasıtasıyla mevcut yurtların veya başka yatırımcıların yapacağı veya yaptığı yurtları profesyonel ekipler ile işletmeyi planladıklarını ve bu konuda yoğun teklifl er aldıklarını söyledi.

50 m2'lik dairenin kirası 4 bin TL bandına çıktı

Denge Değerleme verilerine göre İstanbul’da öğrencilerin çoğunlukla tercih ettiği Beşiktaş, Şişli, Kadıköy, Ataşehir ve Eyüp bölgelerinde stüdyo ve 1+1 niteliğindeki öğrenci evlerinde kiralar yaklaşık 1,5 katına çıkarak 70-80 TL/ metrekarelik bir konutta 3.500-4.000-TL bandına ulaştı.