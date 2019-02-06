İstanbul'da 6 katlı bir bina çöktü
Kartal'da 6 katlı bir bina çöktü... İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kurtarılmaya çalışılıyor.
İstanbul Kartal ilçesinde Cevizli Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta bulunan 6 katlı bir bina çöktü, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kurtarılmaya çalışılıyor.
Binada 12 ailenin yaşadığı belirtiliyor.
Binada bir patlama meydana geldiği ve çökmenin bunun sonucunda yaşandığı iddia edildi.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: AA