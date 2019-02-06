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İstanbul'da 6 katlı bir bina çöktü

Kartal'da 6 katlı bir bina çöktü... İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kurtarılmaya çalışılıyor.

İstanbul'da 6 katlı bir bina çöktü
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İstanbul Kartal ilçesinde Cevizli Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta bulunan 6 katlı bir bina çöktü, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kurtarılmaya çalışılıyor.

Binada 12 ailenin yaşadığı belirtiliyor.

Binada bir patlama meydana geldiği ve çökmenin bunun sonucunda yaşandığı iddia edildi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: AA

Dunya.com

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