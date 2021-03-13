İstanbul’da 65 yaş üstü kişilerin yüzde 68'i aşılandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte 65 yaş üstü kişilerin yüzde 68’inin aşılandığını bildirdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs salgınıyla mücadele ve toplu aşılama sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Yerlikaya, yaptığı açıklamada "Duamız, temennimiz tedbirlere hep beraber kendi nefsimizle, biz kendimizi önemseyelim görelim 2 Mart’tan itibaren başlayan süreçte de İstanbulumuz ve tüm şehirlerimizde iyi sonuç olacağımıza inanıyoruz. Hedef mavi kategori diyoruz. O da olacak." ifadelerini kullandı.

Yarlikaya, "65 yaş ve üstü olan büyüklerimizde aşı oranı dün itibarıyla yüzde 68. Bunu hep beraber başardık. Bunu yeterli görmüyoruz. Biz en çok risk kategorisinde olan 65 yaş üstü büyüklerimize; Lütfen aşı olalım, Lütfen aşı olalım, Lütfen aşı olalım. Randevu aldım alamadım derdi yok. Gönüllülük esasına göre. Biz rica ediyoruz. Kendi iyilikleri, hepimizin iyiliği için, toplum sağlığı için aşılanmaları hepimizin ricası." diye konuştu.