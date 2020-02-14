İstanbul'da 7 katlı bina çöktü

Bahçelievler'de daha önce boşaltılan bir bina çöktü.

Emek Caddesi Narlı Sokak'taki 7 katlı boş bir binanın çökmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, yıkılan binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, enkaz altında insan olması ihtimaline karşı, AFAD ve Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma ekibi de olay yerine geldi.

Arama kurtarma ekipleri, dinleme cihazı ve arama kurtarma köpeği ile enkazda çalışma yapıyor.

Çöken binanın yanındaki zarar gören bir apartman da tedbir amaçlı tahliye edildi.

İstanbul Valiliğinden açıklama

İstanbul Valiliği, Bahçelievler'de kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan ve içinde kimsenin yaşamadığı belirtilen bir binanın henüz bilinmeyen nedenle çöktüğünü bildirdi.

İstanbul Valiliğinden Bahçelievler'de çöken binaya ilişkin yapılan açıklamada, "Siyavuşpaşa Mahallesi'nde saat 14.44'de kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan ve içinde kimsenin yaşamadığı belirtilen bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüştür." denildi.

Olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, "Çevrede güvenlik önlemleri alınmıştır. Çökme sırasında herhangi bir vatandaşımıza yönelik olumsuz bir durum olup olmadığı araştırılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır ise, "7 katlı bina. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım hazırlıkları başlamış. Oturan kimse yok. Kullanılmadığı için alt katına birkaç hurdacının girdiği söyleniyor. Şu anda çalışıyoruz. Yıkılan binanın altında acaba hurdacı var mı diye ona bakıyoruz." ifadelerini kullandı.