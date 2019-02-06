İstanbul'da 7 katlı bir bina çöktü

06 Şubat 2019

İstanbul Kartal ilçesinde Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta bulunan 7 katlı bir bina çöktü.

Olay yerinde güvenlik şeridi oluşturulurken, kurtarma ekipleri çalışmalarına başladı.

Bu arada, ekiplerin çalışmaları sırasında, çatının bir bölümünde yeniden çökme yaşandı. Bina enkazının altında çok sayıda aracın kaldığı da görüldü.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kartal Belediye Başkanı ve İmar Şube Müdürüyle de az önce görüştüm. Onlar bana belge de verdiler. Buranın 1992 yılından ruhsatlı olduğu, 5 katlıya ruhsat olduğunu ama daha sonra 3 kat kaçak yapıldığı ve iskansız olduğunu söylediler" açıklamasını yaptı.

AFAD Başkanı Güllüoğlu da, "Olay yerindeki kurtarma personelimize ilaveten ihtiyaç halinde çalışmak üzere çevre illerden de personel temin ediyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise, "Kartal Orhantepe Mahallesi Sema Sokak'ta meydana gelen bina çökmesine İBB itfaiyesi (Kartal, Maltepe, Pendik, Kayışdağı, Kadıköy, Yakacık, Bakkalköy, Sultanbeyli, Şişli) 26 araç, 86 personelle müdahale etmektedir" denildi.

Orhantepe Mahallesi Muhtarı Zeki Dağ, yaptığı açıklamada, 7 katlı binada 14 daire olduğunu, yaklaşık 27-30 kişinin binada yaşadığını söyledi.

Dağ, binada oturanların yakınlara göre enkaz altına 15 civarında kişinini bulunduğunu ifade ederek, altta bulunan konfeksiyon atölyenin ise boş olduğunu dile getirdi.

İstanbul Valiliği, olayda 2 kişinin öldüğünü, enkazdan 6 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Şu ana kadar 6 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış, hastanelerde tedavi ediliyor. Durumları iyi. İki vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda. 4 vatandaşımızla temas kurulmuş ve onların sağ salim çıkarılması için arkadaşlarımız olağanüstü bir gayret içerisindeler. Muhtemel ki bitişik bina da bu çökme esnasında zarar görmüş olabilir, tedbiren oradaki vatandaşlarımız boşaltılıp daha emniyetli bir yere getirilmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Önceliğimiz vatandaşlarımızı göçük altından çıkarmak." dedi.

Yayın yasağı

İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, Kartal'da binanın çökmesiyle ilgili yayın yasağı kararı verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturması yürütülen Kartal'da 8 katlı binanın çökmesi olayı ile ilgili olarak yayın yasağı kararı verildi.