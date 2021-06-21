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İstanbul'da 7 milyon 590 binden fazla aşı yapıldı

İstanbul Valisi Yerlikaya, "20 Haziran itibarıyla 1. doz 5 milyon 235 bin 899, 2. doz 2 milyon 354 bin 711 doz aşı yapıldı. 30 yaş üstü ve istisnai grupta bulunanlarla birlikte hedef nüfusumuz 10 milyon 245 bin 6. Yüzde 51'e ulaştık." açıklaması yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da aşı seferberliğinin sürdüğünü belirterek, dün itibarıyla 7 milyon 590 bin 610 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından COVID-19 salgınına karşı İstanbul'da dün gerçekleştirilen aşı rakamlarını paylaştı.

Yerlikaya, "İstanbul'umuzda aşı seferberliğimiz sürüyor. 20 Haziran itibarıyla 1. doz 5 milyon 235 bin 899, 2. doz 2 milyon 354 bin 711 toplamda 7 milyon 590 bin 610 doz aşı yapıldı. 30 yaş üstü ve istisnai grupta bulunanlarla birlikte hedef nüfusumuz 10 milyon 245 bin 6. Yüzde 51'e ulaştık." bilgisini verdi.

 

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