İstanbul’da 8 hastanede depreme karşı sismik koruma sağlandı

İstanbul'da Sağlık Bakanlığı'na bağlı kamu hastaneleri, deprem riskine karşı sismik izolatör sistemleriyle donatıldı. Bu sistemler sayesinde, sarsıntı anlarında ameliyathane, yoğun bakım ve diğer kritik birimlerde sağlık hizmetleri kesintisiz devam ediyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, kent genelinde 8 hastanede toplam 5 bin 317 sismik izolatör aktif olarak kullanılıyor. Ayrıca 2 hastanede temel atma, 1 hastanede şantiye kurulum ve 1 hastanede de arkeolojik kazı çalışmaları sürüyor. Deprem anında bina ile zemin arasındaki etkileşimi azaltan bu sistemler, sarsıntının şiddetini önemli ölçüde düşürerek sağlık hizmetlerinde aksamayı önlüyor.

Hangi hastanelerde var?

İzolatörle güçlendirilmiş hastaneler arasında, 2 bin 68 izolatörle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, 855 izolatörle Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, 827 izolatörle Pendik Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi öne çıkıyor. Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi ve Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde ise 503’er izolatör bulunuyor.

Çekmeköy Devlet Hastanesi ek binası 173 izolatörle, Esenyurt Devlet Hastanesi ek binası 198 izolatörle, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası ise 190 izolatörle donatıldı.

İstanbul genelinde devam eden projeler kapsamında Sancaktepe Şehir Hastanesinde 1503, Avcılar Devlet Hastanesi ek binasında ise 93 izolatör kurulması planlanıyor. Bayrampaşa Devlet Hastanesinde şantiye kurulum süreci tamamlanırken, burada da 277 izolatör yer alacak. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni alanında ise arkeolojik kazı çalışmaları sürüyor.

Sistem son depremde başarılı oldu

Yetkililer, 23 Nisan’da Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde sismik izolatörlerin etkili bir şekilde çalıştığını belirtti. Dışarıda şiddetli şekilde hissedilen sarsıntıya rağmen, hastanelerin iç mekanlarında neredeyse hiç titreşim oluşmadığı ifade edildi. Sağlık hizmetleri, kritik birimlerde aksamadan devam etti.

"Hem insan hayatını hem sağlık hizmetini koruyor"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, yaptığı açıklamada, "Sağlık altyapımızı bu gerçekle uyumlu şekilde güçlendirmek zorundayız. Sismik izolatörler, özellikle yoğun bakım, ameliyathane ve doğumhane gibi hassas birimlerin depremlerden etkilenmeden çalışmasını sağlıyor. Sistem, binaya gelen sarsıntıyı izole ederek hastaların, sağlık çalışanlarının güvenliğini artırıyor ve hizmet sürekliliğini mümkün kılıyor. Son depremde bunu bizzat gördük, sistem başarıyla çalıştı. Bu teknoloji hem insan hayatını koruyor hem sağlık hizmetini koruyor" dedi.