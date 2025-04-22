İstanbul’da 801 kilogram metamfetamin ele geçirildi
İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, toplam 801,5 kilogram metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Arnavutköy’de düzenlenen operasyonda 773 kilogram sıvı ve 28,5 kilogram kristal metamfetamin ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonda 29 parça halinde 773 kilogram sıvı metamfetamin ile 28,5 kilogram kristal metamfetamin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, “Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız” ifadelerini kullandı.
Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların aralıksız sürdüğü vurgulandı.