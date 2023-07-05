İstanbul'da açık alanlarda nargile içilmesi yasaklandı
İstanbul'da park, orman ve sahil gibi açık alanlarda nargile içilmesi yasaklandı.
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İstanbul Valisi Davut Gül, kentte plajlar, sahiller, ormanlar, mesire alanları ve parklarda nargile içilmesinin yasaklandığını bildirdi.
Vali Gül, yasak açıklamasını sosyal medya hesabından duyurdu.
Gül, "İstanbul'da plajlar, sahiller, ormanlar, mesire alanları ve parklarda nargile içilmesi yasaklanmıştır. Buraların dışındaki ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmemiştir." ifadesini kullandı.