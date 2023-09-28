İstanbul'da akşam saatlerine kuvvetli yağış geliyor

Bugün yurdun pek çok bölgesinde şiddetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahminlerini paylaşırken Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Çorum ve Ardahan çevreleri, Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.