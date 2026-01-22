İstanbul'da alarm veren tablo: Her 19 dakikada bir yangın

İstanbul İtfaiyesi'nin 2025 yılı verileri, kentte yangınların büyük bölümünün ihmallerden kaynaklandığını ortaya koydu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından paylaşılan istatistiklere göre, geçen yıl kent genelinde toplam 27 bin 820 yangına müdahale edildi. Bu yangınların 7 bin 931'inin “hatalı ve dikkatsiz kullanım” nedeniyle çıktığı belirlendi.

Yangınların yüzde 28,5'ini oluşturan bu kategoride, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, kibrit ve çakmak kullanımı, kıvılcım sıçramaları, ocak ateşi ile çocukların ateşle oynaması öne çıkan nedenler arasında yer aldı. Elektrik tesisatı arızaları ve elektrikli cihazların amacı dışında kullanımı sonucu çıkan yangın sayısı 7 bin 803 olurken, mekanik hata ve arızalar nedeniyle ise 5 bin 434 yangın yaşandı.

Yangınların 6 bin 545'i konutlarda çıktı

Geçen yıl çıkan yangınların 6 bin 545'i konutlarda meydana geldi. Depo, iş yeri, büro ve ticari yapılarda 2 bin 98, kara yolu araçlarında ise 1.981 yangın kayıtlara geçti. Verilere göre İstanbul'da ortalama her 18 dakika 54 saniyede bir yangın çıktı. 2025 yılında yangınlara ortalama müdahale süresi ise 7 dakika 2 saniye olarak hesaplandı.

İstanbul İtfaiyesi ekipleri, yıl boyunca yangınların yanı sıra can kurtarma, sel ve su baskınları, güvenlik önlemleri ve benzeri olaylar dahil toplam 135 bin 510 vakaya müdahale etti. Bu çalışmalar kapsamında 11 bin 763 kişi kurtarılırken, kedi ve köpeklerin yanı sıra at, iguana ve kartal gibi türlerin de aralarında bulunduğu 18 bin 858 hayvan güvenli alanlara alındı. Ayrıca 8 bin 378 arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirilirken, 210 noktada su tahliyesi yapıldı.

En fazla yangın Esenyurt'ta çıktı

İlçeler bazında en fazla yangın 1.844 olayla Esenyurt'ta yaşandı. Esenyurt'u 1.367 yangınla Pendik, 1.356 ile Arnavutköy, 1.173 ile Silivri ve 1.018 yangınla Küçükçekmece izledi. En az yangın ise 49 vakayla Adalar'da kaydedildi.

Şile, Beşiktaş, Bakırköy ve Güngören gibi ilçelerde yangın sayıları 200 ile 400 arasında seyrederken; Fatih, Avcılar, Ümraniye, Bağcılar ve Kartal gibi yoğun nüfuslu ilçelerde yıllık yangın sayısının 800'ün üzerine çıktığı görüldü.