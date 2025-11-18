İstanbul'da altın ve gümüş operasyonu: Dev kamu zararı açıklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, döviz teşvikleri ve kıymetli maden ticaretine yönelik soruşturma başlattı. Soruşturmada, bazı şirketlerin Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında tonlarca altın ve gümüş ithal ettiği ancak bu ürünlerin büyük bölümünün mevzuata uygun şekilde ihraç edilmediği belirlendi.

İmitasyon altında değiştirilmiş

Başsavcılığın açıklamasına göre, şüpheli şirket yetkililerinin ikinci ve üçüncü kişiler üzerinden yeni şirketler kurarak kota dışı ve usulsüz işlemler yürüttüğü, ayrıca ithalat ve ihracat süreçlerinde sahte ve yanıltıcı belgeler kullandığı tespit edildi. Bazı teslimatlarda ise beyanda bulunulan altın levhaların pirinç levha veya imitasyon altınla değiştirildiği ortaya çıkarıldı.

100 milyar TL'lik kamu zararı

Bu yöntemlerle güncel altın kuru üzerinden yaklaşık 100 milyar TL kamu zararı oluşturulduğu ifade edildi.

Şüpheliler hakkında Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suç Örgütüne Üye Olma, Kamu Kurum ve Kuruluşlarını Zararına Nitelikli Dolandırıcılık, TCMB Kanunu’na muhalefet, Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanunu’na muhalefet ve Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu’na muhalefet dahil birçok suçtan işlem yapıldığı bildirildi.

21 şüpheli gözaltına alındı

18 Kasım 2025’te verilen eş zamanlı operasyon talimatıyla toplam 23 şüpheliye yönelik gözaltı, arama, yakalama ve el koyma işlemleri başlatıldı.

Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.