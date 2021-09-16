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İstanbul'da aşılama oranı yüzde 82,5'e yükseldi

İstanbul Valisi Yerlikaya, "İstanbul'umuzda 16 Eylül itibarıyla, 1. doz 9 milyon 472 bin 237, 2. doz 7 milyon 291 bin 509, 3. doz 1 milyon 257 bin 958 aşı yapıldı." açıklaması yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün itibarıyla kentte aşılama oranının yüzde 82,5'e yükseldiğini açıkladı.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'umuzda 16 Eylül itibarıyla, 1. doz 9 milyon 472 bin 237, 2. doz 7 milyon 291 bin 509, 3. doz 1 milyon 257 bin 958 aşı yapıldı. Aşılama oranımız yüzde 82,5. 15-19 yaş arası 457 bin 235 gencimiz ve 12-15 yaş arası 48 bin 966 gencimiz aşısını yaptırdı." ifadelerini kullandı.

 

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