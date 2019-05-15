İstanbul'da aylık öğrenci ulaşım kartı 40 lira oldu

15 Mayıs 2019

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, öğrenci aylık mavi kart ücretinin 85 liradan 40 liraya indirilmesini oy birliğiyle kabul etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, kent genelindeki öğrencilerin toplu ulaşım araçlarında kullandığı mavi kart aylık abonman ücretini 85 liradan 40 liraya düşürme kararı aldı.

AK Parti İBB Meclisi grubu, öğrenci aylık mavi kart ücretinin 40 lira ve 200 geçiş olarak belirlenmesini teklif etti.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu imzasıyla yapılan teklif, mecliste oy birliğiyle kabul edilerek, Hukuk, Tarife, Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edildi.

İlgili komisyonlarca olumlu görüş belirtilen teklif, rapora dönüştürülerek meclise sevk edildi.

Rapor, Meclis Birinci Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ'ın yönettiği oturumda ele alındı.

Yapılan oylamada, rapor, oy birliğiyle kabul edilerek meclisten geçti.

Böylece, aylık 85 lira olan öğrenci mavi kart ücreti, 40 liraya indirildi.

19 Mayıs ve Ramazan Bayramında ücretsiz ulaşım

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında toplu ulaşımın ücretsiz olmasını oy birliğiyle kabul etti.

Meclis, kentteki toplu ulaşım hizmetinin Ramazan Bayramı süresince ücretsiz verilmesini oy birliğiyle onayladı.

Sınava gireceklere toplu ulaşım ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Liseye Geçiş Sınavı (LGS), Açık Öğretim Sınavı (AÖF) ve Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek öğrenci, memur adayları ve görevlilerin, sınav günü kentteki tüm toplu taşıma araçlarıyla ücretsiz yolculuk yapmalarını oy birliğiyle kabul etti.

İBB meclis toplantısında, AK Parti grubunca gündeme getirilen rapora ilişkin yapılan oylamada, öğrenci, memur adayları ve sınav görevlilerinin toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanmaları oy birliğiyle kabul edildi.

15 - 16 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrenciler, 25 - 26 Mayıs'taki yapılacak Açık Öğretim Fakültesi Sınavlarına (AÖF) girecek öğrenci ve görevliler, 1 Haziran'da gerçekleştirilecek Liseye Geçiş Sınavlarına girecek öğrenci ve görevlilerle 14-20-21 ve 28 Temmuz günleri yapılacak KPSS sınavına girecek olan vatandaşlar da sınav yerlerine ücretsiz ulaşabilecek.

Sınava girecek kişilerin sınav giriş belgelerini veya görevli belgelerini ibraz etmeleri yeterli olacak.

Kaynak: AA