İstanbul’da BAE bağlantılı casusluk operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat servisinin Türkiye’deki savunma sanayi kuruluşları ile Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına yönelik biyografik veri derleme faaliyetlerini tespit etti.

Açıklamaya göre, BAE istihbarat mensupları Türkiye’de bir GSM operatöründen temin ettirdikleri hat üzerinden sahte profillerle kritik görevlerde bulunan kişilerle temas kurmaya çalıştı. Bu temaslarda, yabancı ülke temsilcileri de dahil olmak üzere birçok kritik pozisyondaki isim hakkında bilgi toplamaya yönelik girişimler belirlendi.

3 şüpheli gözaltına alındı

BAE adına faaliyet yürüttüğü belirlenen 4 kişi belirlendi. Bu kişilerden birinin, Türkiye’den temin edilen GSM hattını BAE’ye taşıyarak istihbarat mensuplarına teslim ettiği tespit edildi.

İstanbul Emniyeti TEM Şube ve MİT’in ortak operasyonuyla bugün gerçekleştirilen çalışmada 3 şüpheli gözaltına alındı. Yurtdışında bulunduğu tespit edilen bir kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Başsavcılık, askeri ve siyasal casusluk faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü açıkladı.