İstanbul’da baraj doluluk oranları geriliyor: Barajlardaki su seviyesi yüzde 74,93’e geriledi
Kurak geçen ilkbahar sonrası İstanbul’un su kaynaklarında düşüş hızlandı. İSKİ verilerine göre, megakentteki barajların ortalama doluluk oranı 6 haziran itibarıyla yüzde 74,93'e geriledi.
İstanbul’un içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki su seviyesi düşüşünü sürdürüyor.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) güncel verilerine göre, kentin baraj doluluk oranı son bir buçuk ayda yaklaşık 8 puan azaldı.
22 Nisan’da yüzde 82,93 olan baraj doluluğu, 6 Haziran itibarıyla yüzde 74,93 olarak ölçüldü. Kurumdan yapılan açıklamada, yağışların yetersiz kalmasının bu düşüşte etkili olduğu belirtildi.
En düşük doluluk Istrancalar'da
İstanbul genelindeki barajlarda güncel doluluk oranları şu şekilde sıralandı:
Elmalı: %90,29
Ömerli: %85,66
Kazandere: %80,14
Pabuçdere: %79,71
Darlık: %78,21
Terkos: %76,21
Büyükçekmece: %67,14
Sazlıdere: %55,94
Alibeyköy: %56,27
Istrancalar: %26,72