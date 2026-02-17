İstanbul'da baraj doluluk oranları güncellendi: İşte son durum

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan 17 Şubat 2026 tarihli baraj doluluk verileri, İstanbul’un su kaynaklarındaki zayıf görünümün sürdüğünü ortaya koydu. Son günlerde etkili olan yağışlar barajlara sınırlı katkı sağlasa da, doluluk oranları geçen yılın aynı döneminin oldukça altında kaldı.

İSKİ verilerine göre, İstanbul genelinde barajların ortalama doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 39,56 seviyesinde bulunuyor. Geçen yıl 17 Şubat’ta bu oran İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak kaydedilmişti.

En yüksek doluluk Elmalı’da, en düşük Pabuçdere’de

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki güncel doluluk oranları şöyle sıralandı:

Elmalı: %89,96

Darlık: %58,50

Ömerli: %56,02

Istrancalar: %68,66

Alibeyköy: %33,67

Kazandere: %32,96

Büyükçekmece: %28,36

Sazlıdere: %25,08

Terkos: %24,79

Pabuçdere: %20,87