İstanbul’da barajlar ne kadar doldu? İşte son veriler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları mayıs ayındaki yağışların ardından yükseliş eğilimini sürdürdü.

Kentte nisan ve mayıs aylarında aralıklarla etkili olan yağışlar, baraj seviyelerinin kritik seviyelere gerilemesini önlerken, yaz ayları öncesinde su rezervlerinde sınırlı da olsa artış sağladı.

İSKİ tarafından paylaşılan 10 Mayıs tarihli verilere göre, İstanbul’daki genel baraj doluluk oranı yüzde 72,02 olarak ölçüldü. Geçen yıl aynı tarihte bu oran yüzde 79,93 seviyesindeydi.

En yüksek doluluk Ömerli ve Elmalı’da

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlar arasında en yüksek doluluk oranları Ömerli ve Elmalı barajlarında kaydedildi.

Barajlardaki güncel doluluk oranları şöyle sıralandı:

Ömerli: Yüzde 95,81

Elmalı: Yüzde 95,83

Darlık: Yüzde 91,76

Alibey: Yüzde 66,63

Terkos: Yüzde 59,08

Büyükçekmece: Yüzde 56,11

Pabuçdere: Yüzde 58,91

Kazandere: Yüzde 58,70

Sazlıdere: Yüzde 45,45

Istrancalar: Yüzde 43,50