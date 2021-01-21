İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 31'i aştı
Son günlerde meydana gelen yağışların ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 31'i aştı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yaklaşık 10 günlük yağışlı havanın ardından barajların doluluk oranıyla ilgili son durumu paylaştı.
Buna göre, İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 31,04'e yükseldi.
İSKİ, sosyal medya hesabından şu bilgileri paylaştı:
"20 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 766 bin metreküp
21 Ocak 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %31,04
Kurak bir dönemin yaşandığı İstanbul'da barajların doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya gerilemişti. Geçen yıl aynı dönemde ise doluluk oranı yüzde 54 civarındaydı.