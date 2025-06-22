İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 70'in altına düştü

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, ilkbahar yağmurlarının etkisiyle nisan ayında yüzde 81,23'e kadar çıkan barajlardaki doluluk oranı, 22 Haziran itibarıyla yüzde 70'in altına düştü.

Mayıs'tan itibaren düşüşe geçen barajlardaki doluluk oranı bugün yüzde 69,41 ölçülürken, kentin 21 Haziran'daki günlük su tüketimi 3 milyon 490 bin metreküp olarak hesaplandı.

Bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 324,23 kilogram oldu.

Barajlardaki doluluk oranları Alibey'de yüzde 53, Terkos'ta yüzde 72,34, Elmalı'da yüzde 84,71, Darlık'ta yüzde 74,30, Ömerli'de yüzde 77,95, Büyükçekmece'de yüzde 63,61, Sazlıdere'de yüzde 53,20, Istrancalar'da yüzde 28, Kazandere'de yüzde 70,30, Pabuçdere'de ise yüzde 70,85 olarak ölçüldü.

Son yıllardaki doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre, 21 Haziran'da baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 88,45, 2016'da yüzde 73,95, 2017'de yüzde 79,35, 2018'de yüzde 81,76, 2019'da yüzde 81,73, 2020'de yüzde 64,90, 2021'de yüzde 74,98, 2022'de yüzde 76,04, 2023'te yüzde 45,60, 2024'te yüzde 73,15 ve 2025'te yüzde 69,84 olarak kaydedildi.