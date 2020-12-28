İstanbul'da barajların su seviyesi yüzde 21'in altına indi

İstanbul'a içme suyu sağlayan barajlardaki doluluk oranı, kış mevsimine girilmesine rağmen yeterli yağış olmaması nedeniyle yüzde 20,93'e düştü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kentin içme suyu kaynaklarının doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 20,93 olarak ölçüldü. 2019 yılının aynı döneminde barajlardaki su oranı yüzde 34,02 olarak gerçekleşmişti.

Su miktarı Ömerli'de yüzde 18,76, Pabuçdere'de yüzde 5,42, Sazlıdere'de yüzde 5,28, Büyükçekmece'de yüzde 17,42, Alibey'de yüzde 30,58, Terkos'ta yüzde 22,54, Kazandere'de yüzde 6,06, Elmalı'da yüzde 23,54, Darlık'ta yüzde 48,34 ve Istrancalar'da yüzde 24,52 olarak kaydedildi.

Kentte günlük ortalama 2,9 milyon metreküp su tüketiliyor

İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı 181,77 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

İstanbul'a dün verilen su miktarı 2 milyon 809 bin metreküpken, kentte günlük ortalama 2,9 milyon metreküp su tüketiliyor.

Dışarıdaki kaynaklardan alınan su miktarı arttı

Barajlar dışında İstanbul’a su sağlayan kaynaklar olan Yeşilçay ve Melen'den 2020 yılının 11 ayında 477 milyon 745 bin metreküp su alındı. Barajlardaki su miktarının kritik seviyelere inmesinin ardından bu kaynaklardan sağlanan su miktarı da günlük yüzde 40'lar seviyesine çıkartıldı.

Barajlardaki doluluk oranı 28 Aralık tarihi baz alındığında 2011'de yüzde 60,30, 2012'de yüzde 62,42, 2013'te yüzde 36,94, 2014'te yüzde 56,63, 2015'te yüzde 58,94, 2016'da yüzde 43,23, 2017'de yüzde 62,69, 2018'de yüzde 81,05, 2019'da yüzde 34,02, 2020'de ise yüzde 20,93 olarak gerçekleşti.

Barajlardaki su seviyesi yüzde 20,93 ile son 10 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor.