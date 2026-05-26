İstanbul'da bayram havası belli oldu: Kavurucu sıcaklık uyarısı

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Hüseyin Toros, Kurban Bayramı boyunca İstanbul'da sıcak ve güneşli havanın etkili olacağını açıkladı. Bayramın yalnızca ikinci gününde kısa süreli yağış geçişlerinin beklendiği bildirildi.

Prof. Dr. Toros, İTÜ Atmosferik Modelleme Takımı'nın İstanbul'a ilişkin bayram tahminlerini değerlendirdiklerini belirterek, "Bayram boyunca İstanbul'da sıcak ve güneşli hava etkili olacak. Sadece bayramın ikinci gününde bir yağış geçişi bekliyoruz" dedi.

Bayramın ilk günü güneşli geçecek

Toros'un paylaştığı bilgilere göre bayramın birinci gününde İstanbul'da açık ve güneşli hava bekleniyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığının 16 derece civarında olacağı, gün içinde ise 27 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzeydoğu yönünden hafif şekilde saatte 3 ila 12 kilometre hızla eseceği belirtildi.

UV uyarısı yapıldı

UV indeksinin 9 seviyesine ulaşmasının beklendiğini kaydeden Toros, bunun "çok yüksek" kategoriye karşılık geldiğini ifade etti.

Özellikle bayramlaşma ve kurban kesim alanlarında uzun süre açık havada bulunacak vatandaşların öğle saatlerinde güneş ışınlarına karşı dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Toros, güneşten korunmanın sağlık açısından önem taşıdığını söyledi.

İkinci gün kısa süreli sağanak bekleniyor

Bayramın ikinci gününde İstanbul genelinde kısa süreli sağanak yağış geçişlerinin görülebileceği belirtildi. Buna rağmen sıcaklıkların yüksek seyrini koruyacağı ifade edildi.

Hava sıcaklığının sabah saatlerinde 17 derece, gün içinde ise yaklaşık 27 derece olması bekleniyor. Sabah saatlerinde güney yönlerden hafif esecek rüzgarın, öğleden sonra kuzeyli yönlerden kuvvetleneceği kaydedildi.

Bayramın son günlerinde yeniden güneşli hava

Bayramın üçüncü gününde yeniden güneşli havanın etkili olmasının beklendiğini belirten Toros, sıcaklıklarda birkaç derecelik düşüş yaşanabileceğini ifade etti.

Tahminlere göre sıcaklık sabah saatlerinde 16 derece, öğleden sonra ise 24 derece civarında olacak.

Bayramın son gününde ise İstanbul genelinde açık ve güneşli havanın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının sabah 17 derece, gün içinde ise 25 dereceye kadar çıkacağı öngörülüyor.