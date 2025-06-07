İstanbul'da bayram trafiği: Yoğunluk yüzde 54'e ulaştı

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde İstanbul'da bazı bölgelerde trafik yoğunluğu dikkat çekti. Sabah saatlerinde daha sakin olan kent trafiği, vatandaşların havayı değerlendirmek için dışarı çıkmasıyla öğle saatlerinden itibaren hareketlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, öğleden sonra Avrupa Yakası'ndaki yoğunluk yüzde 49, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 54 seviyelerine ulaştı.

Avrupa Yakası'nda Bağcılar TEM Otoyolu Edirne istikametinde başlayan yoğunluk Mahmutbey Gişeleri'ne kadar etkili olurken, Küçükçekmece ve Şirinevler D-100 kara yolu Edirne yönünde de araçlar yavaş seyretti. Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişlerinde de akış zaman zaman durma noktasına geldi.

Ankara yönünde trafik neredeyse tamamen durdu

Mecidiyeköy mevkisinde ise Haliç Köprüsü'nden başlayan trafik, Ankara yönünde neredeyse tamamen durdu.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Küçükyalı ve Bostancı çevresinde araç yoğunluğu oluşurken, TEM Otoyolu Ataşehir geçişinde her iki yönde de trafik yavaş ilerledi. FSM Köprüsü yönünde ise araçlar ağır hareket etti.

Öte yandan, sahil bölgelerinde de artan araç sayısı nedeniyle yer yer sıkışıklık yaşandı. İstanbul genelinde toplu taşıma duraklarında da kalabalıklar gözlendi.