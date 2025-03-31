İstanbul’da bayram trafiği: Yoğunluk yüzde 71'e çıktı

İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili yoğunluğu yaşanıyor. İBB'nin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelinde yüzde 71'e çıkan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 72, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 69 olarak ölçüldü.

Bayram nedeniyle, kentte toplu taşıma araçlarının ücretsiz olduğu açıklanmıştı.

En yoğun noktalardan biri Kadıköy

Bayram nedeniyle kabir ve ev ziyaretleri yapanlar ile kentin tarihi-turistik mekanları ve sahil kesimlerine giden İstanbullular, yoğunluğa neden oldu.

Kadıköy, yoğunluk yaşanan noktalardan biri oldu. Kadıköy'deki Eminönü, Beşiktaş ve Adalar vapur iskelelerinde de yoğunluk yaşandı.

Trafik yoğunluğu yaşanıyor

Kentin belli noktalarındaki yoğunluk, otoyolların yanı sıra ana arterler ve caddelerde trafiğe neden oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde trafik akışı arttı.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ankara istikametinde Cevizlibağ bölgesinde trafik yoğun seyrediyor. TEM Otoyolu'nda ise Gaziosmanpaşa ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasında araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Edirne istikametinde Maltepe ile Kadıköy arasında, Ankara istikametinde ise Pendik ve Tuzla arasında trafik yoğunluğu gözleniyor.

TEM Otoyolu'nda da Ataşehir ve Sancaktepe arasında her iki yönde de trafik akışı ağır seyrediyor.