İstanbul'da bayramda 31 bin 459 sağlık personeli hizmet verecek

Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı boyunca İstanbul'da sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam edeceğini belirtti.

Kentteki hastanelerde görev yapacak sağlık personeline ilişkin bilgiler veren Güner, "İstanbul’da 53 kamu hastanesinde, 10 bin 297 doktor ve hemşire olmak üzere toplam 31 bin 459 sağlık personeli görev başında olacak. Sağlık çalışanlarımız bayramda da halkımızın yanında." ifadelerini kullandı.