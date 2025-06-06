  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
Takip Et

İstanbul'da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesim alanları ve çevresi hariç, E-5 ve anayollar boş kaldı. Yollardaki sakinlik dronla havadan da görüntülendi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul'da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı
Takip Et

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı. Vatandaşların tatilde olması nedeniyle bayramın ilk sabahı E-5 karayolunda sakinlik gözlendi.

Kurban kesim alanları çevresi haricinde trafiğin en yoğun olduğu E-5 karayolu Yenibosna çevresindeki sakinlik, dron ile havadan da görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA