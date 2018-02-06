İstanbul'da bazı mahallere 23.00'e kadar su verilemeyecek
İstanbul'da Bebek sahilinde kaldırım çalışmaları sırasında iş makinesi su borusunu patlattı. İSKİ, Beşiktaş ve Sarıyer'in bazı mahallelerine saat 23.00'e kadar su verilemeyeceğini duyurdu.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Bebek Cevdet Paşa Caddesi sahilde sabah saatlerinde kaldırım ve beton delme çalışması yapılırken iş makinesi operatörü İSKİ'nin su borusunu patlattı.
Patlayan borudan fışkıran su çevreye yayıldı. İşçiler suyun basıncını azaltmak için iş makinesinin kepçesi ile su borusunun çevresini kapattı. İSKİ ekipleri onarım için çalışma başlattı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamada borunun patlaması nedeniyle Beşiktaş ve Sarıyer'in bazı mahallelerine saat 23.00'e kadar su verilemeyeceği belirtildi.
Su verilemeyecek mahalleler ise şu şekilde açıklandı:
Beşiktaş: Kuruçeşme, Bebek ve Arnavutköy mahalleleri.
Sarıyer: Baltalimanı, İstinye, Rumelihisarı ve Emirgan mahalleleri.