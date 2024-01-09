İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul Liman Başkanlığı kararıyla Şehir Hatlarında bazı seferlerin, ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacağı ve diğer seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabileceği bildirildi:

“Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda yer alan seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

Büyükada-Sedef Adası

09:30 Adalar-Maltepe

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle seferlerimizde iptaller ve gecikmeler yaşanmaktadır.

Aşiyan uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacaktır. Sefer tarifesi aşağıdaki gibi olacaktır.”