İstanbul'da Bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da etkisini artıran olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiledi. Şehir Hatları AŞ, hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferlerinde iptaller ve gecikmeler yaşanabileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada özellikle Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş hattında Moda iskelesine uğramaların iptal edildiği, Kadıköy-Sarıyer ile İstinye-Çubuklu hatlarında ise bazı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları AŞ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda "Hava muhalefeti sebebiyle seferlerimizde iptaller ve gecikmeler yaşanabilmektedir" ifadelerine yer verildi.
Bu kapsamda Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş hattının Moda iskelesine uğraması, Kadıköy-Sarıyer hattı ile İstinye-Çubuklu hattındaki bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.