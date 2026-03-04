İstanbul'da Bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinde iptaller ve gecikmeler yaşandığı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları AŞ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda "Hava muhalefeti sebebiyle seferlerimizde iptaller ve gecikmeler yaşanabilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Bu kapsamda Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş hattının Moda iskelesine uğraması, Kadıköy-Sarıyer hattı ile İstinye-Çubuklu hattındaki bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.