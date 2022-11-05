İstanbul'da bazı yollar maraton nedeniyle trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Yakası'nda 03.00'ten itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile birlikte şu yollar trafiğe kapatılacak:

- Gayrettepe Melas Otel önü D-100 Güney katılım (Yıldız Posta ve Esentepe istikametine mecburi yön verilecek)

- Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney katılım (Beşiktaş istikametine mecburi yön verilecek) Sait Çiftçi Varyant Üstü D-100 Güney katılım (Fulya’dan gelen akım Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek)

- Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 Güney Katılım (Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek)

- Güney Zincirlikuyu ayrımının (Güney O-1 karayolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere–Balmumcu/Levent Sarıyer ayrımına yönlendirilecek)

- Galata Köprüsü de iki yönlü kapalı

Maraton nedeniyle saat 06.00'dan itibaren Avrupa Yakası'nda başta Galata Köprüsü iki yönlü olmak üzere trafiğe kapatılacak olan yollar şu şekilde belirlendi:

- Ragıp Gümüşpala Caddesi

- Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu)

- Ankara Caddesi

- Arabalı Vapur girişleri

- Gülhane Parkı sahil alt ve üst girişler ile Gülhane parkı içi yolu

- Alayköşkü Caddesi

- Ayasofya Meydan

- Alemdar Caddesi

- At Meydanı Caddesi

- Divanyolu Caddesi

- Cankurtaran (Ahırkapı Caddesi ve Ahırkapı İskele Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak)

- Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden Sahil istikametine dönüş yapılmayacak)

- Kumkapı (Kumluk Sokak, Segah sokak ve Işıl sokak dan Sahil yoluna çıkış yapılmayacak)

- Kumkapı ve Balıkçılar Çarşısı çıkışlar

- Gazi Mustafa Kemal Mudurnu varyant dönüşlerden itibaren sahil istikametine kapatılacak

- Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga caddesinden itibaren kapatılacak)

- Langa Bostan sokak

- Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci – Bakırköy arası)

-Genç Osman Caddesi Gazdallar kavşaktan Sahil istikametine

- Demirhane Caddesi Kennedy Caddesi istikametine dönüşler

- Beşkardeşler sokak

- Beşkardeşler 4. Sokak ile Fiişekhaneden Sahil Kennedy caddesi isitkametine

- Taşhan caddesi istikametinden Kennedy Caddesi istikametine

- Bakırköy Mor Menekşe Sokak

- Ebuziya Caddesi

- Banyolar sokak

- Halit Ziya Uşaklıgil Cadde ve sokaklardan Sahil Kennedy caddesine girişler

- Ataköy 1 Kısım ve Ataköy 9. Kısım kavşaktan Sahil Kennedy Caddesi'ne tüm çıkışlar

- Yeşilyurt İstasyon caddesinden Rauf Orbay Caddesine girişler

- Yeşilköy Feneri Cadde ile Yeni Havalimanı caddelerinden Rauf Orbay Caddesinie girişler

- Rauf Orbay Caddesi (Havuzlu Kavşaktan İtibaren Kapanacak)

- Atatürk Havalimanı caddesinden ( Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti

- Yeşilyurt istasyon caddesinden (havuzlu kavşak )Sirkeci istikameti

- Avrasya tüneli çift yönlü olarak

- Ragıp Gümüşpala Caddesi

- Reşadiye Caddesi

- Kennedy Caddesi, Rauf Orbay Caddesi ve bu caddelere çıkan tüm yollar

- Atatürk Bulvarı Eminönü ayrımlarından Havuzlu Kavşak’a kadar sahil hattı boyunca çift yönlü çift yönlü trafik akışı sağlanmayacak

- Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Kuzey Katılımı -Tat Tower Önü (Kuzeye mecburi yön yapılacak)

- Metrobüs Durakları Balmumcu Tünel Girişi (Balmumcu İstikameti)

- Balmumcu Kavşak

- Merkez Komutanlığı Işıklar

- Yıldız Işıklar

- Sabancı Lisesi Önü

- Akdoğan Sokak Girişi

- Ressam Hamdibey Sokak

- Bostancı Veli Sokak

- Serencebey Işıklar

- Abbasağa Sokak

- Ortaköy Dönüşleri

- Hasfırın Sokak

- Beşiktaş Meydan

- Vestel Işıklar

- Çiğdem Sokak Beşiktaş İskele Önü

- Kadırgalar Caddesi Altbaş Işıklar

- Stad Arkası Gashane Caddesi Süzeer Plaza Önü

- Mete Kavşağı Bedri Karafakihoğlu Sokak

- Gümüşsuyu İnönü Cadde Başı AKM Önü

- Gümüşsuyu İnönü Cadde MKE önünden

- Dolmabahçe Işıklar

- Kabataş Işıklar

- İnebolu Sokak (Setüstü Gelişi),

- Akyol Sokak Başı

- Meclis-İ Mebusan Yokuşu Başı

- Fındıklı Işıklar, Deniz Liman Çıkışı

- Salı Pazarı Işıklar

- Boğazkesen Caddesi Defterdar Yokuşu Gidişleri

- Boğazkesen Işıklar

- Tophane Işıklar

- Kılıçali Paşa Cadde Çıkışları

- Revani Sokak Gelişi

- Kemeraltı Işıklar

- Karaköy Meydan

- Perşembe Pazarı Işıklar

- Tarlabaşından Perşembe Pazarına Giriş

- Unkapanı Köprüsünden Perşembe Pazarına Giriş

- Şişhane Meydandan Bankalar Cadde Girişi

- Çırağan Caddesi

- Tershane Caddesi

- Meclis-i Mebusan Caddesi

- Dolmabahçe Caddesi

- Kemeraltı Caddesi

- Necatibey Caddesi

- Barbaros Bulvarı Merkez Komutanlığı Işıklardan iniş istikameti tafiğe kapatılacak

- Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydan ile Yıldız Işıklar arası trafiğe kapatılacak

- Ortaköy Meydan Beşiktaş istikameti

- Dereboyu Caddesi Muvakkit Sokak girişleri

- Palangalar Işıklar Beşiktaş Meydan istikameti

Avrupa yakasında sürücülerin alternatif güzergah olarak şu yolları kullanmaları istendi

- Atatürk Bulvarı

- Balat sahil yolu

- Fevzipaşa Caddesi

- Yavuz Selim Caddesi

- Şehzadebaşı Caddesi

- Vezneciler Caddesi

- Kadırga Liman Caddesi

- Türkeli Caddesi

- Vatan Caddesi

- Millet Caddesi

- Aksu Caddesi ve Ekrem Kurt Bulvarı,

- Eski Havaalanı ve Yeni Havaalanı Caddeleri

- Demiryolu Caddesi

Kapanan yollarda oluşan trafik akışı ise şu şekilde yönlendirilecek:

- Sarıyer istikametinden gelenler Zincirlikuyu D-100 Kuzey istikamete

- Balmumcu Kavşak Kapama Noktasına gelen akım Sarıyer istikametine

- Sarıyer istikametinden gelen akım Merkez Komutanlığı Işıklardan ters istikamete tekrar Balmumcu'ya ya da Palangalar Caddesi'ne

- Ortaköy istikametinden Beşiktaş Meydana gelen akım Eski Yıldız Caddesi'ni takiben Barbaros Bulvarı Sarıyer istikametine

- Bomonti Tünel istikametinden Dolmabahçe’ye gelen akım İstaç arkasından Taksim Maçka istikametine

- Stad Arkası Gazhane Caddesi'ne gelen akım Süzer Plaza gerisinden Asker Ocağı Caddesi'ne

- Mete Kavşağından gelenler Bedri Karafakihoğlu Sokak istikametine gönderilmeyip Divan Kavşağına

- Gümüşsuyu İnönü Caddesinden gelen akım Mke önünden Tekrar Taksim Meydan istikametine

- Akyol Sokaktan gelen akım Mebusan Yokuşuna gönderilmeyip Bol Ahenk Sokak istikametine ya da Tekrar Akyol Sokak içerisine

- Boğazkesen Caddesinden gelen akım Tophane İstikametine gönderilmeyip Deftedar Yokuşuna

- Unkapanı Köprüsünden gelen akım Tershane Caddesine gönderilmeyip Tarlabaşı Bulvarına

- Tarlabaşı Bulvarı Taksim istikametinden gelen akım Tershane Caddesin gönderilmeyip Unkapanı Köprü istikametine

- Şişhane Kavşaktan Bankalar Caddesine akım gönderilmeyip Okçu Musa Cadde istikametine

- Portakal Yokuşu ve Dereboyu Caddesinden gelen akım Muallim Naci Cad.- Kuruçeşme istikametine

- Palangalar Caddesi istikametinden gelen akım Ortaköy Meydan istikametine

- Muvakkit Sokak üzerinden gelen akım Ortaköy Meydan istikametine.

Anadolu Yakası'nda ise saat 03:00'ten itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan yollarla birlikte şu yollar trafiğe kapanacak:

- Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası (akım Sabiha Gökçen ayrımlarından Çamlıca bağlantı yoluna verilecek)

- Kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen ayrımları kapama noktası (Çamlıca gişelerden gelen akım Ünalan Ataşehir Çamlıca istikametine verilecek)

- Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü üzerinden D-100 Kuzey Katılım

- Mahiriz Caddesi Altunizade Köprü üzeri D-100 Kuzey Yola Katılım

- Beylerbeyi Abdullahağa Cadddesinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzeye Katılım

- Tophanelioğlu Caddesi D-100 Kuzeye Katılım

- Tünel Girişi

- Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokaktan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine

Saat 06.00'dan itibaren ise bu yollarda trafik akışı sağlanmayacak:

- Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Üzerinden D-100 Güney yola katılım

- Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 Karayolu Güney Katılım

- Şile Yolu Libadiye Kavşak ile Kısıklı Caddesi arası

- Avrasya Tüneli D-100 Kuzey Yol Girişleri

- Gümüşyolu Caddesi Baba Nakkaş Sokak kesişiminden itibaren Beylerbeyi istikametine her iki yönde

- Yalıboyu Caddesi Beylerbeyi Çamlıca Caddesi kesişiminden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine her iki yönde

- Abdullahağa Caddesi Kuzguncuk Caddesi kesişimi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü önünden Beylerbeyi istikametine her iki yönde akım verilmeyecek

Sürücüler alternatif güzergah olarak Nuh kuyusu Caddesi, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanabilecek.